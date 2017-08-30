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Вчера, 15:59
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Во Владивостоке большегруз едва не раздавил универсал

Во Владивостоке большегруз едва не раздавил универсал

Фото: newsbox24.tv

Большегруз столкнулся с универсалом на улице Алеутской во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, многотонная махина едва не раздавила Probox. Оба автомобиля двигались в одном направлении и оба притормозили вместе с транспортным потоком. Внезапно большегруз срывается с места и таранит рядом стоящий универсал.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза.

Во Владивостоке авария по ул. Алеутская с участием большегруза и универсала попала на видео . Камера наружного наблюдения зафиксировала, как многотонная махина едва не раздавила Probox. Оба автомобиля двигались в одном направлении и оба притормозили вместе с транспортным потоком. Внезапно большегруз срывается с места, и таранит рядом стоящий универсал. Обстоятельства ДТП еще устанавливаются, но по предварительным данным у махины отказали тормоза.

Публикация от newsbox24.tv (@newsbox24.tv)


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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