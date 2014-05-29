Токио рассчитывает, что Путин и Абэ обсудят во Владивостоке сотрудничество в Арктике
Токио рассчитывает, что премьер Японии Синдзо Абэ сможет обсудить с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке сотрудничество в освоении Арктики. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Я уверен, что они (Путин и Абэ - прим. ТАСС) обсудят широкие вопросы нашего сотрудничества, продолжат развивать наше сотрудничество, включая сотрудничество в Арктике", - заявил посол по особым поручениям по вопросам сотрудничества в Арктике МИД Японии Кейджи Идэ на встрече представителей стран-участниц Арктического совета.
Идэ отметил, что встреча двух лидеров состоится "на полях" Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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