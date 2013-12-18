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Вчера, 16:23
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Во Владивостоке вручили ключи от новых автобусов ПАЗ. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского

Из Нижегородской области в Приморье. Во Владивостоке вручили ключи от новых автобусов ПАЗ. 12 машин предназначены для культурно-досуговых учреждений края, и совсем скоро их введут в эксплуатацию.

Анатолий Кузнецов — водитель с 16-летним стажем. Новый автобус для него — настоящий праздник. Предыдущий часто выходил из строя и на его ремонт уходили немалые деньги. Мощный дизельный мотор нового ПАЗа — не единственное преимущество. Современный салон на 25 пассажиров — еще один весомый плюс.

Анатолий Кузнецов, водитель пассажирской автобазы г. Артем: «Хороший автобус и внутри красивый и просторный, нормальный автобус. Лишь бы вовремя на нем все делали и проверяли все, чтобы не стоять на трассе».

Колонна новых ПАЗиков приехала в край прямиком из Нижегородской области. Именно там автобусы сошли с конвейера павловского автозавода. Теперь они будут перевозить артистов муниципальных домов культуры и досуговых центров. Стоимость одной машины более трех миллионов рублей. Их закупили по госпрограмме «Развитие культуры Приморского края».

Павел Джеболда, водитель культурно-досугового центра г. Лесозаводск: «Коробка у него пятиступенчатая, мягко очень включается, сам по себе он мягче намного. Рессоры у него помягче стали. Гарантия два года, можно, прямо не заглядывая, только масла, фильтра, резина, и все. Поэтому мы прям счастливы».

Павел Серебряков, вице-губернатор Приморского края: «Мы укомплектовываем все муниципальные образования автобусами, и все учреждения культуры получат новую современную технику, которая будет объединять, доставлять коллективы, ваших муниципалитетов для выступления друг у друга на территории».

Первые 22 автобуса закупили еще в 2015 и 2016 годах. В эксплуатацию новый транспорт запустят уже буквально через месяц. Перед этим его необходимо зарегистрировать в новом — не 52-м, — а 125-м регионе и только после этого запустить в рейсы по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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