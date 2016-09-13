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Вчера, 16:38
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Почти 625 миллионов рублей выплачено пострадавшим от наводнения приморцам

Почти 625 миллионов рублей выплачено пострадавшим от наводнения приморцам

Выплаты из краевого бюджета уже получили более 6400 приморцев, пострадавших от наводнения, федеральные компенсации - более 14 тысяч человек. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, всего из краевого и федерального бюджетов выплачено компенсаций за причинённый ущерб почти 625 миллионов рублей. Подготовлено к выплате ещё почти 20 миллионов рублей – 1,2 миллиона из бюджета края и 17,4 миллиона из федерального бюджета.

Сейчас по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского основная работа специалистов департамента и муниципалитетов сосредоточена на помощи тем пострадавшим, которые смогут получить положенные им выплаты выплату только на основании судебного решения. Таких граждан у нас 1032, уже 979 заявлений заполнены, 169 находятся в судах.

Подача заявлений гражданами в суды завершится в течение дня.

Основная масса людей уже подготовила исковые заявления, сегодня они подают их в суды. Остаются те, кто решил не обращаться в суд за компенсацией, либо те, кого просто не удалось найти.

В Уссурийском городском суде сегодня, 30 августа, пройдёт первое заседание, на котором рассмотрят первые 50 исков от пострадавших граждан. "Всего в округе 377 исковых заявлений, все мы их отработаем в течение дня", – сообщил глава округа Евгений Корж.

Более 65 исков находится в судах от жителей Михайловского района, 23 иска подали пострадавшие от наводнения жители Хасанского района.

Кроме того, в пострадавших от наводнения районах края заканчивается оценка пострадавшего жилья. Признано непригодными 24 жилых дома, требует ремонта 1598 домов, в 314 домах проживают социально-незащищённые категории граждан, 169 хозяев домов обратились за помощью к ремонтным бригадам по восстановлению жилья. Сейчас составляется перечень необходимых работ, сметы.

Александр Юров поручил главам пострадавших районов организовать поставку строительных материалов для ремонта домов, а также взять под контроль цены на них.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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