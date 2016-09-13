Почти 625 миллионов рублей выплачено пострадавшим от наводнения приморцам

Выплаты из краевого бюджета уже получили более 6400 приморцев, пострадавших от наводнения, федеральные компенсации - более 14 тысяч человек. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, всего из краевого и федерального бюджетов выплачено компенсаций за причинённый ущерб почти 625 миллионов рублей. Подготовлено к выплате ещё почти 20 миллионов рублей – 1,2 миллиона из бюджета края и 17,4 миллиона из федерального бюджета.

Сейчас по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского основная работа специалистов департамента и муниципалитетов сосредоточена на помощи тем пострадавшим, которые смогут получить положенные им выплаты выплату только на основании судебного решения. Таких граждан у нас 1032, уже 979 заявлений заполнены, 169 находятся в судах.

Подача заявлений гражданами в суды завершится в течение дня.

Основная масса людей уже подготовила исковые заявления, сегодня они подают их в суды. Остаются те, кто решил не обращаться в суд за компенсацией, либо те, кого просто не удалось найти.

В Уссурийском городском суде сегодня, 30 августа, пройдёт первое заседание, на котором рассмотрят первые 50 исков от пострадавших граждан. "Всего в округе 377 исковых заявлений, все мы их отработаем в течение дня", – сообщил глава округа Евгений Корж.

Более 65 исков находится в судах от жителей Михайловского района, 23 иска подали пострадавшие от наводнения жители Хасанского района.

Кроме того, в пострадавших от наводнения районах края заканчивается оценка пострадавшего жилья. Признано непригодными 24 жилых дома, требует ремонта 1598 домов, в 314 домах проживают социально-незащищённые категории граждан, 169 хозяев домов обратились за помощью к ремонтным бригадам по восстановлению жилья. Сейчас составляется перечень необходимых работ, сметы.

Александр Юров поручил главам пострадавших районов организовать поставку строительных материалов для ремонта домов, а также взять под контроль цены на них.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]