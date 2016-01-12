Почти тысячу электронных виз оформили иностранцы для въезда в Приморье

Упрощенный визовый режим, введенный на территории Свободного порта Владивосток с 1 августа, дает право гражданам 18 государств посетить Россию через пункты пропуска в Приморье по новой схеме. С начала действия режима воспользовались этой возможностью уже более 150 иностранцев из четырех стран.

Как сообщает Минвостокразвития России, больше всего путешественников, оформивших электронную визу, традиционно прибыло к нам из Китая – гостями региона стали 80 жителей этой страны, еще 71 турист приехал в Приморье из Японии. Также в крае уже побывали один иностранец из Саудовской Аравии и один – из Алжира.

Всего на сегодня зарубежным путешественникам одобрено 917 заявок на получение электронной визы. Желание посетить Свободный порт Владивосток и, в частности, Приморский край выразили граждане 14 государств. Среди них – жители Китая (356), Японии (329), Марокко (92), Алжира (65 человек), Индии (30 человек), Туниса (14 человек), Сингапура (9 человек), Ирана (7 человек), Саудовской Аравии (5 человек), Объединенных Арабских Эмиратов (4 человека), Катара (2 человека), Турции (2 человека), Мексики (1 человек) и Кувейта (1 человек).

Отметим, первый турист, въехавший в Россию по электронной визе, прибыл в Приморье в ночь на четверг, 10 августа. Гражданин Саудовской Аравии прилетел во Владивосток из Даляня.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.

На данный момент по новой схеме въехать на территорию России можно через два пункта пропуска в Приморье – морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи.

Справочно:

В список государств, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]