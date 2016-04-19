В Приморье завершился первый день предварительного голосования за кандидатов в муниципальные Думы

Первый день предварительного голосования завершился сегодня, 30 августа, в Приморском крае. Досрочно свои голоса жители региона отдавали за кандидатов в Думу Владивостока и муниципалитетов: Артемовского и Арсеньевского городских округов, Находки, Большого Камня и Дальнегорска. График досрочного голосования городская избирательная комиссия утвердила еще 4 августа.

Напомним, 10 сентября во Владивостоке пройдут выборы депутатов Думы города. О своем намерении побороться за мандаты заявили партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Достоинство» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Из гонки за голоса избирателей выбыли оппозиционеры. Так, например, «Яблочники» не смогли собрать необходимого количества подписей.

В Приморской столице в первый день досрочно проголосовало около 300 избирателей, наибольшую активность отмечают на избирательном участке Первомайского района Владивостока.

Георгий Полещук, председатель территориально-избирательной комиссии Фрунзенского района г. Владивостока: "По итогам досрочного голосования в территориально-избирательной комиссии, все итоги подводятся, раскладываются конверты по участковым комиссиям, им мы 6-го утром, участковым комиссиям, передаем эти конверты вместе со списками тех, кто проголосовал".

Геннадий Мищенко, член территориально-избирательной комиссии Фрунзенского района г. Владивостока: "Будем надеяться, что наши неравнодушные жители Владивостока будут активно принимать участие в предварительном голосовании. Кто-то в отпуск уезжает, кто-то в школу детей готовит".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]