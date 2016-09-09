В Партизанске реконструируют стадион «Шахтер»
В Партизанске реконструируют стадион «Шахтер». На эти цели предусмотрено 30 миллионов рублей, из которых большая часть – из средств краевого бюджета.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, в этом году на стадионе будут отремонтированы трибуны, раздевалки, инженерные коммунальные сети, появится искусственный газон для футбола.
«Всего на эти цели предусмотрено 30 миллионов рублей. Из них – 24 миллиона рублей из краевого бюджета и 6 миллионов – из муниципального», – проинформировали в ведомстве.
Специалисты добавили, что первый транш из краевого бюджета в размере 10 миллионов рублей будет перечислен муниципалитету в ближайшее время.
За четыре года обеспеченность спортивными сооружениями жителей Приморского края увеличилась почти в два раза. Введено в эксплуатацию более 50 универсальных спортивных площадок. Почти треть населения сейчас занимается спортом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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