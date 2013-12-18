Житель Приморья ограбил женщину и катался на угнанном у нее автомобиле
Житель Кавалеровского района получил почти 8 лет колонии сторого режима за грабеж, разбой и угон автомобиля.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, разбой и угон автомобиля совершены в феврале 2017 года возле магазина «Восток» в пос. Хрустальный. Фигурант, будучи пьяным, решил напасть на женщину, которая сидела за рулем припаркованного автомобиля «Toyota Carina». Он открыл водительскую дверь и приставил нож к шее автоледи. Когда она оказала сопротивление, злоумышленник нанес ей удар ножом в область левой кисти. Нападавший заставил потерпевшую пересесть на переднее пассажирское сиденье, а сам сел за руль авто и катался на нем.
Злоумышленник также потребовал от потерпевшей передать ему деньги и снять наличные с ее банковских карточек. До своего задержания он успел потратить часть ее денег на пиво и сигареты.
Когда они подъехали к АЗС в пос. Кавалерово, чтобы заправить автомобиль, потерпевшей удалось вырваться от фигуранта и позвать на помощь. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан.
Чуть ранее фигурант совершил открытое хищение дамской сумочки, вырвав ее у прохожей в пос. Кавалерово. Незадолго до этого потерпевшая сняла в банкомате денежные средства в размере 4,5 тыс. рублей, которые находились в похищенной сумке.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлениях и назначил за содеянное 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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