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Ранние заморозки пришли в Приморье

Ранние заморозки пришли в Приморье

Фото: v-kurse.ru

31 августа днем над краем ожидается прохождение очередного фронтального раздела, который вызовет кратковременные дожди в северных районах. Воздух прогреется до +12…+25 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в последний летний день ясно, без осадков. Температура +20…+22 °С.

С наступлением сентября синоптическая ситуация над Приморским краем изменится: Приморье окажется под влиянием гребня антициклона, и атмосферное давление начнет расти. Однако в средней тропосфере будет смещаться высотный вихрь и облачность этого вихря накроет край.

На фоне высокого давления в крае пройдут кратковременные дожди. Ночные температуры опустятся до +2…+13 °С, в отдельных районах при прояснении ожидаются заморозки до 0…−3 °С. Днем воздух прогреется до +13…+26 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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