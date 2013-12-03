Жителю Приморья грозит до 15 лет лишения свободы за разбойное нападение на отделение банка

В суд передано дело 45-летнего жителя Уссурийска. Он совершил нападение на отделение банка в марте 2017 года. Ворвавшись в отделение банка, злоумышленник потребовал у персонала денежные средства, угрожая при этом совершить самоподрыв. Получив деньги, нападавший скрылся.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, в ходе оперативно-розыскных мероприятий 45-летний житель Уссурийска была задержан в жилом доме по улице Ползунова. У него изъяты похищенные деньги. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Доказана причастность фигуранта к совершению разбоя. Причиненный финансовому учреждению ущерб превысил 8 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]