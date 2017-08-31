Серию кульбитов совершила легковушка на трассе Владивосток - Находка
Авария произошла в четверг утром на трассе Владивосток-Находка-Порт-Восточный. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, водитель иномарки двигался в направлении краевой столицы. На участке дороги Фокино - Большой Камень, что-то пошло не так. По предварительной информации, мужчина на высокой скорости попытался объехать яму, но при этом зацепил бровку. В результате машина стала неуправляемой. Ее бросило в сторону, поставило боком, после чего она несколько раз кувыркнулась по дороге и встала на колеса.
О пострадавших ничего не сообщается. Водитель, по всей видимости, отделался испугом. Автомобилист не стал заявлять об аварии в ГИБДД. Он самостоятельно забрал разбитую машину с проезжей части.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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