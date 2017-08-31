Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:59
  0

Серию кульбитов совершила легковушка на трассе Владивосток - Находка

Серию кульбитов совершила легковушка на трассе Владивосток - Находка

Фото: newsbox24.tv

Авария произошла в четверг утром на трассе Владивосток-Находка-Порт-Восточный. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, водитель иномарки двигался в направлении краевой столицы. На участке дороги Фокино - Большой Камень, что-то пошло не так. По предварительной информации, мужчина на высокой скорости попытался объехать яму, но при этом зацепил бровку. В результате машина стала неуправляемой. Ее бросило в сторону, поставило боком, после чего она несколько раз кувыркнулась по дороге и встала на колеса.

О пострадавших ничего не сообщается. Водитель, по всей видимости, отделался испугом. Автомобилист не стал заявлять об аварии в ГИБДД. Он самостоятельно забрал разбитую машину с проезжей части.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря