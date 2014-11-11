Во Владивостоке начался набор на бесплатные курсы программирования в Яндекс.Лицей

Во Владивостоке начался набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми возможностями. Яндекс.Лицей будет работать на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на регионального представителя Яндекс во Владивостоке Наталью Брус, программа Яндекс.Лицея рассчитана на два года. На занятиях лицеисты знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Как распорядиться полученными знаниями, ребята решают сами. Кто-то, возможно, захочет стать разработчиком и создавать игры или веб-приложения. А тем, кто мечтает пойти в науку, умение программировать пригодится, например, для обработки результатов экспериментов.

Набор в Яндекс.Лицей — конкурсный. Заявки принимаются от школьников 8 и 9 классов. Для поступления нужно до 10 сентября заполнить анкету на сайте проекта и пройти онлайн-тест на умение мыслить логически. Те, кто успешно справится с тестом, получат приглашение на собеседование.

Учебный год начнётся 2 октября. Занятия будут проходить в кампусе ДВФУ на острове Русский дважды в неделю после 15.00, поэтому их легко совмещать со школой.

Яндекс.Лицей позволяет школьникам из российских регионов попробовать себя в роли программистов. Проект появился в 2016 году; первый набор состоялся в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове. В этом году Яндекс.Лицей открылся ещё в 15 российских городах, включая Владивосток. Партнёры проекта в Приморском крае — Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и ДВФУ. Занятия ведут опытные местные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.

Яндекс.Лицей создан при участии Школы анализа данных (ШАД) — образовательного проекта Яндекса с десятилетней историей. В Школе, рассчитанной на студентов и выпускников вузов, преподают машинное обучение, компьютерное зрение и другие направления современных компьютерных наук. С 2007 года в ШАД подготовили более 600 специалистов для IT-индустрии, которые сейчас работают в российских и зарубежных компаниях. Школа участвовала в разработке учебного плана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, который открылся в 2014 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]