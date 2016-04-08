Новинки «Видеопроката» порадуют клиентов «Ростелекома» в сентябре

В сентябре пользователи услуги «Интерактивное ТВ» смогут посмотреть новинки отечественного и мирового кинематографа в сервисе «Видеопрокат». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома", клиентам доступны популярные премьеры сезона: «Затмение(2017)», «Чужой: Завет», «Леди Макбет», «Жених на двоих», «Их звездный час», «Стратегия Оппенгеймера», «Синяя бездна», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Тюльпанная лихорадка», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Квест», «Призраки Исмаэля», «Гадкий я 3», «Нерв», «Могучие рейнджеры», «Человек-паук: Возвращение домой», «Хэвенхёрст», «Моя кузина Рэйчел».

На сегодняшний день сервис насчитывает более 2500 фильмов и сериалов. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужную киноленту.

«Видеопрокат» – в сентябре порадует наших клиентов долгожданными новинками, которые вышли в кинотеатрах этим летом. Благодаря функции «Управление просмотром» ваш киносеанс будет максимально комфортен, ведь вы всегда сможете поставить фильм на паузу и возобновить просмотр в удобное для вас время.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 80 в HD-формате.

Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]