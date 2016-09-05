Анонс на 1 сентября

1 сентября во Владивостоке в 10.00 на о. Русский в кампусе ДВФУ, корпус F, ауд. F621 пройдет открытие Молодежной площадки Восточного экономического форума. С 1 по 4 сентября школьники, студенты, предприниматели и общественники Дальнего Востока спроектируют участие молодежи в государственных проектах развития региона: территориях опережающего развития, свободном порту Владивосток, программе «Дальневосточный гектар» и других. Итоговые презентации пройдут 5 сентября в 10.00 (кампус ДВФУ, корпус В, «Синий зал»).

1 сентября в муниципальных библиотеках Владивостока пройдет ряд познавательных мероприятий. В 11.00 – литературный обзор «Красота природы в произведениях русской литературы» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8); 10.45 – праздник «Маленькая детская планета» в библиотеке № 20 (пр.100-летия Владивостока, 128-а); 11.00 – День веселых уроков для младших школьников «Дети в школу собирайтесь…» в библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21); 11.00 – мероприятие «Дорогою добра в страну знаний» в библиотеке № 10 (ул. Верхнепортовая, 76); 11.00 – урок мира «Владивосток – город воинской славы» в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281); 11.00 – обзор книжной выставки «В мире школьных наук» в библиотеке № 22 (ул. Славянская, 17); 11.00 – День информации «И это все о школе» для читателей 7-14 лет в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19); 11.30 – урок истории «Город воинской славы» в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281); 12.00 – экскурсия по библиотечному пространству, обзор «В гостях у книги» в библиотеке № 2 (п. Трудовое, ул. Чичерина, 10); 12.00 – лекция краеведа Ивана Егорчева «Последние сражения Второй мировой» в библиотеке им. А.П. Чехова (пр.100-летия Владивостока, 48); 12.30 — литературно-игровая программа «Школьные годы чудесные» в библиотеке № 14 (ул. Полярная, 7); 13.00 – урок патриотизма «Владивосток – город воинской славы» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78); 13.00 – познавательно-игровая программа «Заливается звонок, начинается урок» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21); 13.00 – урок мужества «Нам этот мир завещано сберечь…» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8).

1 сентября во Владивостоке в 12.00 в школе № 27 (ул. Черемуховая, 2) пройдут профилактические занятия из цикла «Уроки доброты», приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

1 и 2 сентября на центральной площади Владивостока с 9.00 до 18.00 будет работать продовольственная ярмарка.

1 сентября во Владивостоке в МГУ им. Невельского в 16.00 пройдет парад открытия соревнований по пляжному волейболу на призы ректора университета. Будут проведены соревнования между командами второй и первой групп.

1 сентября Приморский край. Открытый Чемпионат Приморского края по радиоспорту.

1 сентября г. Челябинск. ХК «Трактор» Челябинск – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

1-3 сентября Партизанский р-н, аэродром «Золотая долина». Чемпионат и Первенство Приморского края по авиамодельному спорту (радиоуправляемые модели). Открытие 2 сентября в 10.00.

1 сентября — День знаний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]