Летчики-истребители ВВО проводят тренировки показательных выступлений во время проведения Восточного экономического форума
Летчики-истребители ВВО проводят тренировки показательных выступлений во время проведения Восточного экономического форума.
Напомним, истребители Восточного военного округа (ВВО) покажут высший пилотаж над акваторией бухты Аякс острова Русский в ходе третьего Восточного экономического форума во Владивостоке. Девять Су-35С впервые выполнят программу группового пилотажа, а также парный и одиночный пилотажи над Владивостоком. Зрителям будут продемонстрированы фигуры высшего пилотажа: "колокол", "зеркало", "ухо", "кадушка", петля Нестерова и многие другие.
Напомним, новые многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С поступили в Приморье в истребительный авиационный полк на аэродроме Центральная Угловая в 2016 году.
Для справки:
Су-35С - истребитель поколения 4++, обладает радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой "Н035 Ирбис", а также новыми двигателями АЛ-41Ф1С разработки НПО "Сатурн" с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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