Приморские школьники выйдут на связь с космосом

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте образования и науки, в новом учебном году в регионе будет работать 522 муниципальных и государственных общеобразовательных организации. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В этом году за парты сядут 191,4 тысячи ребят, 22 тысячи из них – первоклассники. Линейки для удобства и безопасности пройдут с разбивкой по классам. Во всех школах края пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее». Кроме того, вечером, в 16.00, Приморье присоединится к всероссийскому открытому уроку по профориентации», – сообщили специалисты.

Во время открытого урока по видеоконференцсвязи лекции прочитают президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский, президент «Российских железных дорог» Олег Белозеров, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор компании «Россети» Олег Будагин, председатель Совета директоров компании «P-фарм» Алексей Репик, генеральный директор концерна «Алмаз-Алтей» Ян Новиков. Также состоится прямое включение прямо с орбиты борта с Международной космической станции, во время которой о своей работе расскажут летчики-космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин.

Задавать свои вопросы лекторам ребята смогут из находкинской школы № 24. В режиме интернет-трансляции к уроку смогут подключиться как другие учреждения образования, так и самостоятельно старшеклассники с домашнего компьютера или любого другого гаджета.

«Некоторые классы запланировали выездные мероприятия. Например, из Артема ребята специально поедут во Владивосток, чтобы посетить музей занимательных наук Эйнштейна. Из села Вольно-Надеждинское на пароме школьники отправятся на остров Попова. Конечно, только в сопровождении взрослых и с соблюдением всех требований безопасности», – подчеркнули в департаменте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]