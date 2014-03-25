Владивостокским школьникам перед началом учебного года напомнили о безопасности поведения на дорогах. Видеорепортаж Андрея Мозгового
К 1 сентября готовятся не только педагоги и родители, но и сотрудники городской госавтоинспекции. Безопасность перевозки школьников и дорожной инфраструктуры возле учебных заведений - сегодня главное в их работе.
Инспекторы городской ГИБДД начали готовить детей к началу нового учебного года ещё в пришкольных лагерях. На занятиях вместе со школьниками вспоминали значения дорожных знаков, повторяли, какие требования безопасности должны соблюдать пешеходы. А в канун Дня знаний вышли на дороги Владивостока, чтобы уже взрослым напомнить, что не только они участники дорожного движения, но и их дети.
Водителям инспекторы госавтоинспекции раздавали памятки по безопасной перевозке детей, их письма с обращением к взрослым с просьбой соблюдать правила дорожного движения, каждый получил наклейку «Ребенок в машине». Без внимания не остались и водители такси.
Светлана Демиденко, старший инспектор по пропаганде ГИБДД г. Владивосток: «В преддверии учебного года госавтоинспекция Владивостока призывает всех родителей подготовить своё транспортное средство для безопасной перевозки детей. В обязательном порядке приобрести автомобильные удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребёнка, повторить с детьми правила дорожного движения».
Также при подготовке школ к новому учебному году инспекторы дорожного надзора городской ГИБДД обследовали состояние улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. В большинстве проверенные объекты в удовлетворительном состоянии, но по девяти из них пришлось выдать предписания на устранение недостатков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.06.2016 Сотрудники Госавтоинспекции в Приморье провели оперативно-профилактическое мероприятие «Такси»
-
03.06.2016 В Арсеньеве инспекторы ДПС провели рейд, посвящейнный безопасности детей-пассажиров
-
14.02.2016 Сотрудники Госавтоинспекции в Приморье провели акцию «Валентинки на дороге»
-
10.09.2015 Во Владивостоке на линию вышел «трамвай безопасности»
-
07.07.2015 УМВД России по Приморскому краю примет участие в презентации памятки «Безопасное селфи»
-
25.03.2014 Специальные светоотражатели помогут приморским школьникам спасти их жизни на дорогах
Добавить комментарий