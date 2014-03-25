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Владивостокским школьникам перед началом учебного года напомнили о безопасности поведения на дорогах. Видеорепортаж Андрея Мозгового

К 1 сентября готовятся не только педагоги и родители, но и сотрудники городской госавтоинспекции. Безопасность перевозки школьников и дорожной инфраструктуры возле учебных заведений - сегодня главное в их работе.

Инспекторы городской ГИБДД начали готовить детей к началу нового учебного года ещё в пришкольных лагерях. На занятиях вместе со школьниками вспоминали значения дорожных знаков, повторяли, какие требования безопасности должны соблюдать пешеходы. А в канун Дня знаний вышли на дороги Владивостока, чтобы уже взрослым напомнить, что не только они участники дорожного движения, но и их дети.

Водителям инспекторы госавтоинспекции раздавали памятки по безопасной перевозке детей, их письма с обращением к взрослым с просьбой соблюдать правила дорожного движения, каждый получил наклейку «Ребенок в машине». Без внимания не остались и водители такси.

Светлана Демиденко, старший инспектор по пропаганде ГИБДД г. Владивосток: «В преддверии учебного года госавтоинспекция Владивостока призывает всех родителей подготовить своё транспортное средство для безопасной перевозки детей. В обязательном порядке приобрести автомобильные удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребёнка, повторить с детьми правила дорожного движения».

Также при подготовке школ к новому учебному году инспекторы дорожного надзора городской ГИБДД обследовали состояние улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. В большинстве проверенные объекты в удовлетворительном состоянии, но по девяти из них пришлось выдать предписания на устранение недостатков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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