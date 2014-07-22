В Приморье началась уборка картофеля

Уборочная кампания в Приморье набирает обороты. Крестьяне планируют собрать хороший урожай картофеля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, сельхозпроизводители практически завершили уборку ранних зерновых и приступили к уборке картофеля и овощей. На сегодняшний день убрано 42,5 тысячи гектаров ранних зерновых, план выполнен на 90%. Также убрано 430 гектаров овощей и почти 230 гектаров картофеля.

По словам специалистов, в этом году в Партизанском районе ожидается хороший урожай картофеля.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой. И в Приморье уже есть видимые результаты.

За последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%. Край сегодня уже почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах, - отметили в администрации края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]