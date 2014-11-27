В Приморье построят еще семь домов для детей-сирот

Семь 45-квартирных домов для детей-сирот в Приморье построят в Лесозаводске, Славянке, Волчанцах и Смоляниново. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в департаменте градостроительства, специально для этой категории получателей жилья разработан проект дома с квартирами-студиями площадью от 25 до 28 квадратных метров. Проект будет признан типовым и такие же дома будут строиться для детей-сирот и в других муниципалитетах.

Сейчас перед муниципалитетами, где будут строиться новые дома, поставлена задача – оперативно завершить все подготовительные мероприятия, связанные с оформлением земли и начать процедуру отбора подрядных организаций, чтобы до конца года заключить контракты на строительство домов.

Отметим, мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводят два ведомства администрации Приморского края. Так, департамент образования и науки за счет средств краевого бюджета приобретает для этой категории граждан жилье на вторичном рынке, департамент градостроительства – строит новые дома.

В 2017 году из краевого и федерального бюджета департаменту образования и науки Приморского края направлено 659 миллионов рублей. Уже выкуплено 88 квартир. Обеспечены жильём 150 человек – помимо покупки квартир для сирот, жильё им предоставляется также на условиях социального найма. Кроме того, средства направляются на исполнение решений суда по обеспечению сирот жильём.

Департаменту градостроительства на обеспечение жильём сирот в бюджете предусмотрено еще 300 миллионов рублей. На эти средства уже идет строительство двух домов на 36 квартир в селе Покровка Октябрьского района. Строительство еще семи домов начнется до конца года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]