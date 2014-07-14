Двое мужчин, ограбивших фотосалон, пойдут под суд во Владивостоке

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Владивостока отправлено в суд, их обвиняют в разбое.

По версии следствия, преступление совершено в фотосалоне, расположенном по пр-ту 100-лет Владивостоку.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигуранты напали на фотографа-дизайнера салона, используя при этом нож, фонарь с функцией электрошокера и газовый баллончик со сжатым газом раздражающего действия.

Так, один из нападавших, требуя деньги, сначала приставил нож к телу потерпевшего, а затем применил электрошокер. Похитив из кассы фотосалона почти 50 тыс. рублей, фигуранты скрылись с места преступления, распылив в лицо фотографу газ из баллончика.

Действовали злоумышленники согласованно, в момент нападения на них были медицинские маски и резиновые перчатки, которые они заранее надели в ближайшем подземном переходе.

Всё происходящее зафиксировано на камеру видеонаблюдения в фотосалоне, при проведении обысков по месту жительства обвиняемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, которые использовались при нападении, а также часть похищенных денег.

Материалы уголовного дела будут направлены прокурором в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]