Двое мужчин, ограбивших фотосалон, пойдут под суд во Владивостоке
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Владивостока отправлено в суд, их обвиняют в разбое.
По версии следствия, преступление совершено в фотосалоне, расположенном по пр-ту 100-лет Владивостоку.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигуранты напали на фотографа-дизайнера салона, используя при этом нож, фонарь с функцией электрошокера и газовый баллончик со сжатым газом раздражающего действия.
Так, один из нападавших, требуя деньги, сначала приставил нож к телу потерпевшего, а затем применил электрошокер. Похитив из кассы фотосалона почти 50 тыс. рублей, фигуранты скрылись с места преступления, распылив в лицо фотографу газ из баллончика.
Действовали злоумышленники согласованно, в момент нападения на них были медицинские маски и резиновые перчатки, которые они заранее надели в ближайшем подземном переходе.
Всё происходящее зафиксировано на камеру видеонаблюдения в фотосалоне, при проведении обысков по месту жительства обвиняемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, которые использовались при нападении, а также часть похищенных денег.
Материалы уголовного дела будут направлены прокурором в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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