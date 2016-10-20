Ремонт школы в селе Занадворовка Хасанского района завершат в октябре

В школе села Занадворовка и детском саду села Барабаш Хасанского района, пострадавших из-за ливневых дождей в начале августа, начались ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По данным департамента градостроительства, в школе села Занадворовка сейчас демонтируются старые деревянные полы, строителям также предстоит укрепить фундамент здания, заменить системы водоснабжения и водоотведения, смонтировать новые полы.

«После этого будет проведён косметический ремонт: оштукатурены и покрашены стены. Глава региона также поручил включить в смету замену окон – в настоящее время в школе установлены ветхие деревянные конструкции», – рассказали в ведомстве.

Что касается детского сада в селе Барабаш, по данному объекту специалистами краевого учреждения «Примэкспертиза» подготовлено заключение с рекомендациями по укреплению конструктивных элементов здания.

«Сейчас на их основе готовится сметный расчёт. После того, как документ будет готов, на объект зайдут строители», – уточнили специалисты.

По поручению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского ремонт школы и детского сада долен быть выполнен к 15 октября. Кроме того, по распоряжению главы региона средства на их ремонт направлены из краевого бюджета.

«Работы должны быть выполнены максимально быстро без проведения аукционных процедур в связи с режимом ЧС. Это будет модельная схема при аналогичных случаях в других муниципалитетах», – заявил глава региона во время посещения объектов в Хасанском районе.

Во время ремонта школьников села Занадворовка будут возить на школьных автобусах в соседнее село Барабаш.

Отметим, в Приморье приемку к новому учебного году прошли все образовательные учреждения, за исключением школы в селе Занадворовка и детского сада в селе Барабаш. 1 сентября за парты в крае сядут более 190 тысяч школьников, из них 22 тысячи – первоклассники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]