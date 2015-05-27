Первыми Почётными докторами Дальневосточного отделения РАН стали учёные-историки из Японии. Видеорепортаж Сергея Землянского
Сегодня в актовом зале Президиума ДВО РАН состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о присвоении учёного звания «Почётный доктор ДВО РАН». Первыми, кто удостоен такого признания своих коллег стали японские учёные — специалисты в сфере мировой истории и российско-японских отношений.
Под аплодисменты своих и российских коллег почётные дипломы в знак признания особых заслуг в развитии отношений между учёными России и Японии вручаются двум профессорам из Японии — Вакио Фудзимото и Сигэки Хакамада. Они — первые и пока единственные зарубежные профессора, которые удостоены особого звания — «Почётный доктор ДВО РАН».
Виктор Ларин, член-корреспондент РАН, директор ИИАЭ ДВО РАН: «Профессор Фудзимото внёс огромный вклад в развитие отношений между российскими и японскими учёными, я не знаю даже кто больше».
Профессора Фудзимото и Хакамада — признанные специалисты в сфере гуманитарных отношений между государствами, известные во всём мире историки Европы и России. Виктор Ларин — авторитетнейший в АТР эксперт по отношениям между странами Азии. Вместе уже больше 30 лет учёные двух стран создают гражданскую основу для государственного диалога между руководством России и Японии
Сигэки Хакамада, профессор Университета г. Ниигата: «Частично какое-то влияние оказывают, потому что гражданская связь очень важна для улучшения отношений между Японией и Россией».
Виктор Ларин, член-корреспондент РАН, директор ИИАЭ ДВО РАН: «Связи между учёными - это такая площадка, которая должна работать в любых условиях».
Научный симпозиум японских и российских учёных в преддверие III Восточного экономического форума, на полях которого пройдут и встречи президента России с премьер-министром Японии, одна из самых эффективно действующих сегодня площадок, где укрепление отношений двух государств являются ещё и мощным фактором укрепления стабильности в мире.
Вакио Фудзимото, профессор Университета г. Осака: «И то, что они будут прогрессировать в таком русле, это будет продолжаться. И в том, что касается политических отношений в Азии, это будет способствовать стабилизации таких сложных отношений, какими являются японо-китайские отношения, то есть улучшившиеся отношения Японии и России стабилизируют ситуацию в Азии путём стабилизации японо-китайских отношений».
Продолжение такого продуктивного диалога состоится совсем скоро — на полях III Восточного экономического форума, который явно вышел за рамки события исключительно для бизнесменов. Ведь в этом году в межгосударственном диалоге на острове Русский вместе с Россией, Японией, Республикой Кореей, Китаем примут участие Монголия, Индия и Вьетнам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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