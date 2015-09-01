Анонс на 2 сентября

2 сентября — День окончания Второй мировой войны.

2 сентября в 10.00 возложения цветов к стеле «Владивосток – город воинской славы».

2 сентября в 10.30 состоится возложение цветов и венков к Стене памяти и Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке, памятный митинг и концерт.

2 сентября в 11.45 у памятника Морякам торгового флота во Владивостоке (ул. Светланская, 65) почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны героев и возложат к памятнику цветы.

2 сентября в 12.30 в Гайдамакском сквере Владивостока (ул. Светланская) состоится торжественное возложение венка и цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами.

2 сентября в 12.00 в сквере Суханова во Владивостоке начнётся праздничный концерт «Мы за мир».

2 сентября в 10.00 на острове Русский на территории памятника природы «Геологический разрез Чернышевский» пройдет субботник. Присоединиться к акции могут все желающие.

2 сентября с 10.00 состоятся игры первой группы в рамках соревнований по пляжному волейболу на призректора МГУ им.Невельского.

2 сентября в 10.00 во Дворце детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) стартует городской чемпионат по русским шашкам. Регистрация участников — в 9.30.

2 и 3 сентября на базе спортивно-технического комплекса «Примринг» (город Артем, ул. Солнечная, 2г) пройдут два этапа чемпионата российской дрифт-серии «Восток».

2 сентября - День российской гвардии.

2 сентября - День патрульно-постовой службы МВД России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]