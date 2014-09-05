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Астероид Флоренс приблизится к Земле 1 сентября

Астероид Флоренс приблизится к Земле 1 сентября

Фото: Gottstat.com

Астероид 312 Florence (Флоренс) приблизится к Земле на расстояние 7 млн километров 1 сентября. Опасности столкновения нет, но космический валун довольно велик (4,4 км в диаметре), и его можно будет увидеть в небольшие любительские телескопы в момент его ближайшего приближения. На небе он проходит в созвездиях Южная Рыба, Водолей, Козерог и Дельфин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте, это небесное тело, размером сопоставимое с небольшим городом, не представляет опасности для человечества: в момент максимального сближения Florence с Землёй астероид будет находится в 18 раз дальше от нашей планеты, чем Луна.

Как пояснил руководитель Центра Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по изучению небесных тел в околоземном пространстве Пол Чодэс, многие астероиды проходили на более близком расстоянии от Земли, однако все они были меньше по размерам, чем «Флоренс». С начала программы NASA по наблюдению за астероидами это первый случай, когда столь крупный астероид сближается с Землёй, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Астероид Florence был открыт австралийскими астрономами в марте 1981 года. Он получил название в честь видной британской общественной деятельницы Флоренс Найтингейл (1820 — 1910 гг.), организовавшей службу медицинской помощи раненым во время Крымской войны (1853 — 1856 гг.). По расчётам астрономов, следующее сближение астероида Florence с Землёй произойдёт после 2500 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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