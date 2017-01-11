Экологический субботник пройдет в Приморье

В субботу, 2 сентября, в 10.00 на острове Русский на территории памятника природы «Геологический разрез Чернышевский» пройдет субботник. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, акция приурочена к Году экологии в России. В ходе субботника уберут и вывезут мусор с прибрежной зоны памятника природы краевого значения. В экосубботнике примут участие сотрудники Администрации Приморского края, представители общественных организаций, волонтеры, школьники и студенты. Присоединиться к акции могут все желающие.

Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии в регионе. План включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]