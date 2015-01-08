Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:21
  0

В Приморье продолжаются соревнования по пляжному волейболу на призы ректора МГУ им. Невельского

В Приморье продолжаются соревнования по пляжному волейболу на призы ректора МГУ им. Невельского

Фото: KakProsto.ru

В Приморье продолжаются соревнования по пляжному волейболу на призы ректора МГУ им. Невельского. Соревнования проходят на площадках для пляжного волейбола Морского университета. Как сообщает "Вести: Приморье" со сслыкой на пресс-службу МГУ им.Невельского, участники соревнований – мужские и женские команды учебных заведений и спортивных клубов Дальнего Востока – это спортсмены старше 2002 года рождения, категория ветеранов – спортсмены старше 1977 года рождения.

Сегодня, 2 сентября, соревнования начнутся в 10.00. Завтра в это же время - полуфинал и финал. Итогом турнира станет парад закрытия и награждение победителей в 16.00.

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами по волейболу 2013 – 2016 г. и регламентом Всероссийской федерации волейбола (раздел «Пляжный волейбол»).

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря