В Приморье продолжаются соревнования по пляжному волейболу на призы ректора МГУ им. Невельского
В Приморье продолжаются соревнования по пляжному волейболу на призы ректора МГУ им. Невельского. Соревнования проходят на площадках для пляжного волейбола Морского университета. Как сообщает "Вести: Приморье" со сслыкой на пресс-службу МГУ им.Невельского, участники соревнований – мужские и женские команды учебных заведений и спортивных клубов Дальнего Востока – это спортсмены старше 2002 года рождения, категория ветеранов – спортсмены старше 1977 года рождения.
Сегодня, 2 сентября, соревнования начнутся в 10.00. Завтра в это же время - полуфинал и финал. Итогом турнира станет парад закрытия и награждение победителей в 16.00.
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами по волейболу 2013 – 2016 г. и регламентом Всероссийской федерации волейбола (раздел «Пляжный волейбол»).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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