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Житель Лесозаводска попался на ложном доносе на полицейского

Житель Лесозаводска попался на ложном доносе на полицейского

Фото: ТВ Центр

В январе 2017 года житель Лесозаводска обратился в полицию с заявлением об избиении. Мужчина сообщил, что его якобы избил сотрудник полиции.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, в ходе доследственной проверки установлено, что полицейский, о котором рассказал фигурант в своем заявлении, в момент якобы его избиения находился на дежурстве, территорию отдела полиции не покидал. Это подтверждается записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Как рассказал на суде сам полицейский, с лжепотерпевшим они проживают в одном доме. Правоохранитель ранее неоднократно делал ему замечания, когда тот нарушал общественный порядок, но руку на «потерпевшего» не поднимал. В день, когда его якобы избили, полицейский находился на работе.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в заведомо ложном доносе и назначил ему штраф в размере 110 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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