Два этапа чемпионата российской дрифт-серии «Восток» пройдут на «Примринге»
В ближайшие выходные, 2 и 3 сентября, на базе спортивно-технического комплекса «Примринг» (город Артем, ул. Солнечная, 2г) пройдет сразу два этапа чемпионата российской дрифт-серии «Восток». В соревнованиях примут участие спортсмены из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского.
По результатам заездов станет известно имя чемпиона сезона 2017 года. Как сообщили организаторы, на данный момент заявки на участие в соревнованиях подали уже 19 спортсменов.
В числе претендентов на чемпионский титул Екатерина Седых из Владивостока и Егор Шумилкин, который выступает за Хабаровск, хотя и живет в приморской столице. Их разделяет всего 59 очков, поэтому шансы на чемпионство есть у обоих.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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