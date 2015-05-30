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Два этапа чемпионата российской дрифт-серии «Восток» пройдут на «Примринге»

Два этапа чемпионата российской дрифт-серии «Восток» пройдут на «Примринге»

Фото: СпортПриморье

В ближайшие выходные, 2 и 3 сентября, на базе спортивно-технического комплекса «Примринг» (город Артем, ул. Солнечная, 2г) пройдет сразу два этапа чемпионата российской дрифт-серии «Восток». В соревнованиях примут участие спортсмены из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского.

По результатам заездов станет известно имя чемпиона сезона 2017 года. Как сообщили организаторы, на данный момент заявки на участие в соревнованиях подали уже 19 спортсменов.

В числе претендентов на чемпионский титул Екатерина Седых из Владивостока и Егор Шумилкин, который выступает за Хабаровск, хотя и живет в приморской столице. Их разделяет всего 59 очков, поэтому шансы на чемпионство есть у обоих.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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