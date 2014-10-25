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Городской чемпионат по русским шашкам стартует во Владивостоке

Городской чемпионат по русским шашкам стартует во Владивостоке

Фото: ЯСИА

2 сентября во Дворце детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) стартует городской чемпионат по русским шашкам. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, ожидается, что его участниками станут как школьники, так и взрослые спортсмены.

Программа мероприятия

2 сентября:

09.30 - 10.00 – регистрация участников;

10.00 - 14.00 – проведение турниров.

3 сентября:

10.00 - 14.00 – проведение турниров;

14.00 – закрытие соревнований.

Кроме того через неделю, 9-10 сентября, во Владивостоке состоится турнир по стоклеточным шашкам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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