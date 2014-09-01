Во владивостокском клубе «Юный патриот Родины» пройдет день открытых дверей

В воскресенье, 3 сентября, клуб «Юный патриот Родины» городского Дворца детского творчества приглашает мальчиков 1-8 классов и их родителей на день открытых дверей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в этом году военно-патриотическому клубу «Юный патриот Родины» исполнилось 47 лет. За годы работы здесь выросли более 25 тысяч мальчишек. Ежегодно сюда приходят около 100 человек. Дети с шести лет изучают основы начального технического моделирования, рукопашного боя, экологии, туризма. Ребята постарше занимаются в отрядах юных друзей кадетов и гардемаринов, пограничников и морских пехотинцев, летчиков и десантников. В качестве неформального филиала ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота воспитанники клуба выступают на многих концертных площадках города, кораблях ТОФ, перед ветеранами Великой Отечественной войны, участвуют в памятных городских мероприятиях.

В программе дня открытых дверей – знакомство с преподавателями и материально-технической базой, просмотр видеофильмов о деятельности клуба, показательные выступления по сбору и разбору автомата Калашникова, а также знакомство с творческими кружками объединения.

Клуб «Юный патриот Родины» ждёт мальчишек и их родителей с 12 до 16 часов по адресу: Океанский проспект, 43, административный корпус.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]