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В школах Владивостока пройдут «Уроки доброты»

В школах Владивостока пройдут «Уроки доброты»

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. К этой дате сотрудники МКУ «Молодежный ресурсный центр» проведут для подростков Владивостока «Уроки доброты». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивосток. это цикл профилактических мероприятий, цель которых – не допустить «заражения» молодежи экстремистскими настроениями, проявлениями национальной нетерпимости.

В ходе урока школьники узнают о таком понятии, как толерантность. Среди задач мероприятия – воспитание чувства доброты и взаимоуважения к окружающим, независимо от их вероисповедания, национальной или расовой принадлежности. Помимо этого, ребятам покажут фильм, призывающий зрителей задуматься о стереотипах, незаслуженно принятых в современном обществе.

Уроки  доброты пройдут 4 сентября в 14.00 в КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» (ул. Маковского, 123); а в 16.00 - в молодежном клубе «Антресоль» (Океанский проспект, 99-76). Здесь в рамках проекта «Открытая гостиная» состоится встреча подростков с полковником полиции, начальником управления по вопросам миграции УМВД РФ по Приморскому краю Анжелой Банниковой.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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