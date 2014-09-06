День садовода и огородника отметят во Владивостоке

3 сентября во Владивостоке пройдёт празднование Дня садовода и огородника. В этот же день будут названы победители и призёры городского конкурса на звание лучшего цветовода, овощевода, садового некоммерческого товарищества и садового или дачного участка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, празднование состоится традиционно на площадке перед Домом молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103).

Садоводы и огородники Владивостока представят выращенные на своих участках цветы, овощи и фрукты. Кроме выставки и дегустации продукции, награждения победителей и призёров городского конкурса, участников праздника ждёт также яркий праздничный концерт.

Начало в 11 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]