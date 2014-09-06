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Анонс на 3 сентября

3 сентября с 12.00 до 16.00 в клубе «Юный патриот Родины» Владивостокского Дворца детского творчества - день открытых дверей.

3 сентября на Приморской сцене — опера Джузеппе Верди «Риголетто». В главной партии - Владислав Сулимский (баритон).

3 сентября в 11.00 во Владивостоке на площадке перед Домом молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103) состоится празднование Дня садовода и огородника.

3 сентября в 10.00 – полуфинал, финал и закрытие соревнований по пляжному волейболу на приз ректора МГУ им. Невельского.

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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