Анонс на 3 сентября
3 сентября с 12.00 до 16.00 в клубе «Юный патриот Родины» Владивостокского Дворца детского творчества - день открытых дверей.
3 сентября на Приморской сцене — опера Джузеппе Верди «Риголетто». В главной партии - Владислав Сулимский (баритон).
3 сентября в 11.00 во Владивостоке на площадке перед Домом молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103) состоится празднование Дня садовода и огородника.
3 сентября в 10.00 – полуфинал, финал и закрытие соревнований по пляжному волейболу на приз ректора МГУ им. Невельского.
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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