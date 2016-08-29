Анонс на 4 сентября

С 00.00 4 сентября до 14.00 8 сентября акватория острова Русский будет закрыта для маломерных судов - в бухтах Аякс и Парис – ограничения с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, и в бухте Новик – с северо-запада линией от мыса Шишина до мыса Доронина.

4 сентября в 13.00 на территории кампуса ДВФУ, корпус F — открытие Российско-японского студенческого форума в рамках Молодежной площадки Восточного экономического форума.

4 сентября в 14.00 в КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» (ул. Маковского, 123) - «Урок доброты».

4 сентября в 16.00 в молодежном клубе «Антресоль» (Океанский проспект, 99-76) - «Урок доброты».

4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]