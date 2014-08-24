Более 20 тысяч первоклассников в Приморском крае 1 сентября отправились на праздничные линейки
Более 20 тысяч первоклассников в Приморском крае 1 сентября отправились на праздничные линейки. Всего же учебный год начинается почти для 200 тысяч школьников в регионе. Это на 500 человек больше, чем в прошлом году.
Все образовательные учреждения края прошли приемку и готовы приступить к учебному процессу. Исключением стала одна школа в Хасанском районе, пострадавшая от паводка в начале августа. Совсем скоро её отремонтируют, а пока учеников будут автобусами доставлять в ближайшие школы.
Самое необычное первое сентября запланировано в одной из находкинских школ. Там состоится прямое включение с международной космической станцией — с орбиты летчики-космонавты расскажут о своей работе. Все это пройдет в рамках всероссийского открытого урока, который проводится в 20 городах России.
В Уссурийске сегодня в школы пошли более 20 000 детей. И по этому показателю город занимает второе место в крае — больше школьников только во Владивостоке. Первый звонок прозвучал для 2500 первоклассников. В новом учебном году их почти на 400 больше, чем в прошлом. Как и положено, в День знаний после линейки прошли классные часы. Первоклашки познакомились с учителями, им провели экскурсию по школе, а старшеклассники подготовили напутствия. В этом году сразу несколько уссурийских школ стали экспериментальными площадками. Так, в 29 гимназии будут реализовывать проекты российского движения школьников. Ученикам станут доступны гранты, фестивали и форумы в разных регионах страны. Пока же уссурийские школьники заканчивают последние приготовления к учебному году. Уроки начнутся уже в понедельник.
Мария Рубан, ученица гимназии №29 г. Уссурийск: «Соскучились по одноклассниками. Это последний год в нашей школе и надо его провести на все 100».
Мария Чуб, ученица гимназии №29 г. Уссурийск: «Где-то за неделю до школы я все купила. Лето провела хорошо. Готовили линейку около месяца».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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