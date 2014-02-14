Во Владивостоке саперы попытаются установить мировой рекорд

Самый большой SUP-парад в мире попробуют провести саперы во Владивостоке 10 сентября. Они попытаются установить мировой рекорд по количеству SUP-еров, проплывших парадом 1600 метров. Мероприятие официально зарегистрировано в Guinnes World Records Organization. Заявляемое количество участников – 500 спортсменов.

В июле 2016 года в Великобритании был установлен мировой рекорд, когда в сап-параде приняли участие 390 саперов. Во Владивостоке 3000 активных саперов, поэтому у приморцев есть все шансы побить рекорд прошлого года. К участию приглашаются как опытные спортсмены, так и начинающие саперы. Любой желающий может стать рекордсменом Гиннеса - принять участие в заплыве.

Стартовая точка: новая пляжная зона поселка «Белый парус», специально подготовленная к мероприятию. Финиш: пляж в районе Садгорода.

Для болельщиков и желающих просто отдохнуть всей семьей организована развлекательная программа.

Спортивное мероприятие будет проходить 10 сентября 2017 года с 10 до 16 часов. Место проведения – полуостров Де-Фриз.

Запись на участие и схема проезда на сайте http://slenergy.ru/suprecord2017 или по телефону 8 (423) 206-04-62.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]