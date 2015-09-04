Приморский край и Владимирская область подписали допсоглашение о сотрудничестве

Губернаторы Приморья Владимир Миклушевский и Владимирской области Светлана Орлова в пятницу, 1 сентября, подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На протяжении почти двух лет Приморский край и Владимирскую область связывают тесные дружеские отношения. В ноябре 2015 года Губернаторы двух регионов заключили Соглашение о сотрудничестве, основная цель которого – развитие взаимодействия во всех сферах жизни обеих территорий.

Спустя два года, 1 сентября 2017 года, главы субъектов снова встретились, чтобы обсудить результаты достигнутых договоренностей и сделать еще один шаг на пути к расширению сотрудничества и повышению эффективности реализуемых совместно мероприятий.

«За прошедшее время нам удалось достигнуть хороших результатов, но жизнь идёт, возникает много новых событий, и сегодня нам нужно усилить взаимодействие по некоторым направлениям, в том числе в сфере экономки и инвестиций», – отметил глава Приморья Владимир Миклушевский.

Руководитель края подчеркнул, что дополнительное соглашение, заключаемое между регионами, должно поспособствовать активизации налаженных связей. Документ отражает конкретные шаги органов власти двух территорий по обмену опытом в области инвестиций, торговли и предпринимательской деятельности, промышленности, строительства, дорожного хозяйства, образования и науки, культуры, молодежной политики, спорта и в других сферах.

«Приморье в последние годы развивается огромными темпами. И сегодня, благодаря АТЭС, Восточному экономическому форуму, новым мерам поддержки Дальнего Востока, объявленным Президентом России Владимиром Путиным, Приморье – это центр экспорта, технологий, судостроения, демонстрирующий высочайший уровень развития. У Владимирской области также есть большие успехи во многих сферах, и я уверена, что наше сотрудничество послужит на благо обеих территорий», – отметила Светлана Орлова.

В ходе мероприятия стороны поделились новыми достижениями регионов в области развития промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования, а также обменялись идеями о реализации новых совместных проектов. Наиболее перспективные из них, по мнению глав регионов, связаны с фармацевтикой, организацией детского туризма, сотрудничеством Дальневосточного федерального и Владимирского государственного университетов, производством агропромышленной и транспортной техники и прочие.

По окончании встречи Светлана Орлова поблагодарила Владимира Миклушевского за теплый прием и пригласила побывать во Владимирской области с ответным визитом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]