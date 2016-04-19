На Шаморе во время купания утонул гражданин КНР

Проверку по факту гибели мужчины во время отдыха на Шаморе проводят сотрудники полиции. Утонувшем в море оказался турист из Китая.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, о несчастном случае на море в полицию и скорую в дневное время сообщили отдыхающие. Очевидцы происшествия рассказали, что иностранец ушел плавать и не вернулся. Позже его тело было обнаружено в районе бухты Три Поросенка.

В ходе проверки было установлено, что погибшим оказался 34-летний гражданин КНР. По факту случившегося проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]