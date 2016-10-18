5 и 6 сентября в Приморье пройдут небольшие и умеренные дожди
В начале следующей недели погодные условия Приморья будет определять гребень антициклона, центр которого будет располагаться над южной половиной Японского моря. Дожди маловероятны. В условиях антициклональной погоды в ночные часы температурный фон в континентальной части края понизится на 3–6 градусов. Днем же воздух будет прогреваться до +18…+27 °С.
Во вторник, 5 сентября, синоптическая ситуация изменится. К краю подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося севернее по Хабаровскому краю. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. На Приморье станет выноситься более теплая воздушная масса, температурный фон сохранится довольно высокий для этого времени года: ночью +10…+18 °С, днем +19…+28 °С.
Во Владивостоке в начале следующей недели без осадков, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Днем 5 и 6 сентября при прохождении фронтальных разделов возможен небольшой дождь. Ночные температуры +15…+18 °С, днем воздух прогреется до +20…+23 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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