Во Владивостоке пройдет третий этап чемпионата города по автомодельному спорту

В субботу, 2 сентября, на территории форта № 7 и в воскресенье, 3 сентября, по адресу Океанский проспект, 43, пройдет третий этап чемпионата Владивостока по автомодельному спорту. Организаторами соревнования выступают администрация города и федерация автомодельного спорта Приморского края. Начало в 11 часов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, соревнования будут как личными, так и командными. Состав команды - пять спортсменов в любых из 12-и классов моделей и тренер-представитель. В личном зачете количество спортсменов не ограничено. Соревнования проводятся в следующих классах моделей: РЦЕ-10, РЦЕ-12, ТС-10, ТС-10 Сток, ТС-10 Сток Юниоры, Триал, SC-10 2WD, SC-10 4WD, Багги-10Э, Багги-10Э Юниоры, Багги-8Э, Багги-8Д.

Вход для зрителей свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]