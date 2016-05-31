На выходных в Приморье вернется летнее тепло

В выходные дни в средней тропосфере над Приморьем будет смещаться высотный циклон, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Увеличится количество облачности, местами пройдут небольшие и умеренные дожди кратковременного характера, в отдельных районах возможны грозы. Ночные температуры +10…+15 °C, при прояснениях в горных районах +3…+8 °C.

Днем воздух будет прогреваться до +18…+24 °C.

Во Владивостоке в субботу переменная облачность, без существенных осадков. При юго-восточном ветре температура воздуха в разных районах города поднимется до +20…+23 °C.

В воскресенье в городе осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]