Почти 800 млн рублей составил ущерб дорожной инфраструктуре Приморья из-за наводнения

Росавтодор совместно с приморскими специалистами озвучили предварительную сумму ущерба дорожной инфраструктуре Приморья от наводнения в начале августа. Об этом доложил директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Александра Юрова в пятницу, 1 сентября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации руководителя ведомства, практически закончен подсчёт ущерба дорожному хозяйству Приморья от прошедших ливней.

«Ещё идёт обработка данных, но уже сейчас можно сказать, что ущерб составил почти 800 миллионов рублей», – подчеркнул Александр Швора.

Оценка ущерба проводилась совместно с комиссией Росавтодора. Специалисты установили, что разрушения, которые причинила стихия транспортной инфраструктуре шести муниципалитетов края, масштабны – разрушено и повреждено более 150 километров дорог и 90 тысяч кубометров земляного полотна, около 10 мостовых сооружений и водопропускных труб.

Сейчас в пострадавших муниципалитетах продолжается восстановление дорог и инженерных коммуникаций, проезд есть ко всем населённым пунктам.

«Бригады дорожников работают в Пограничном и Хасанском районах, основные работы, которые идут сейчас – это укрепление откосов вдоль дорог, готовятся проекты и заказываются необходимые стройматериалы для восстановления водопропускных труб на повреждённых участках», – уточнил Александр Швора.

Всего с начала аварийно-восстановительных работ в крае восстановлено почти 50 километров дорожного полотна, отсыпано более 1700 кубометров скального грунта, очищено более 15 километров сточных канав и ливнёвок, вывезено почти 1800 кубометров различного мусора.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Стихия разрушила 45 участков автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населёнными пунктами.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории края привлекалось почти четыре тысячи человек, почти 300 единиц техники, более 60 плавсредств и авиации.

Глава региона Владимир Миклушевский подписал уже 19 распоряжений Администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета – на эти цели направлено более 125 миллионов рублей. В ближайшее время на выплаты поступит ещё 14 миллионов рублей. 12 августа пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей направлены Правительством РФ.

Выплаты получили более 14 тысяч человек в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе на сумму почти 650 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]