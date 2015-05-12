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Мусоросжигательный завода больше не будет доставлять проблемы жителям Снеговой Пади

Мусоросжигательный завода больше не будет доставлять проблемы жителям Снеговой Пади

Во Владивостоке на мусоросжигательный завод в районе Второй Речки (ул. Бородинская, 28)  31 августа были доставлены новые очистные рукавные фильтры. Установка дополнительного современного оборудования на «Спецзавод № 1» позволит повысить эффективность очистки газов от мусоросжигательных котлов и сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, с вводом в эксплуатацию дополнительных рукавных фильтров уровень газоочистки достигнет 99 %. Специалисты уже приступили к работам по установке оборудования. Завершить монтаж планируется до конца 2017 года.

Напомним, контракт на изготовление и установку нового оборудования выиграла компания из Санкт-Петербурга АО «СПЕЙС-МОТОР». Компания разрабатывает и устанавливает оборудование, предназначенное для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для разных отраслей промышленности. Компания работает в области охраны окружающей среды уже более 20 лет.

Для справки:

В настоящее время по результатам лабораторных исследований и замеров, которые проводят в границах работы завода сертифицированные организации (Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Примгидромет», Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДВФО»), качество атмосферного воздуха здесь соответствует гигиеническим нормам, загрязняющих примесей, превышающих предельно допустимую концентрацию, не обнаружено.

Фото - администрации Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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