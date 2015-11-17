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«Луч-Энергия» расстался с главным тренером Константином Емельяновым

«Луч-Энергия» расстался с главным тренером Константином Емельяновым

Фото: Livesport

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов покинул команду. У него закончился контракт и он принял предложение другого футбольного клуба.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, Константин Емельянов продолжит работу в ФК «Оренбург».

Место главного тренера займет словацкий специалист Жолт Хорняк, который на данный момент оформляет рабочую визу. На ближайшую игру 2 сентября со «Спартаком-2» команду будет выводить Анатолий Агрофенин.

Константин Емельянов воспитанник владивостокского футбола. В 1987-1988 годах играл за «Луч». В 1989 году выступал за хабаровский «СКА», но затем вернулся во Владивосток, где играл до 1996 года, в том числе и в высшей лиге. Емельянов работал в тренерском штабе «Луча-Энергии» на разных должностях начиная с 2005 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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