«Луч-Энергия» расстался с главным тренером Константином Емельяновым

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов покинул команду. У него закончился контракт и он принял предложение другого футбольного клуба.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, Константин Емельянов продолжит работу в ФК «Оренбург».

Место главного тренера займет словацкий специалист Жолт Хорняк, который на данный момент оформляет рабочую визу. На ближайшую игру 2 сентября со «Спартаком-2» команду будет выводить Анатолий Агрофенин.

Константин Емельянов воспитанник владивостокского футбола. В 1987-1988 годах играл за «Луч». В 1989 году выступал за хабаровский «СКА», но затем вернулся во Владивосток, где играл до 1996 года, в том числе и в высшей лиге. Емельянов работал в тренерском штабе «Луча-Энергии» на разных должностях начиная с 2005 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]