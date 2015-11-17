«Луч-Энергия» расстался с главным тренером Константином Емельяновым
Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов покинул команду. У него закончился контракт и он принял предложение другого футбольного клуба.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, Константин Емельянов продолжит работу в ФК «Оренбург».
Место главного тренера займет словацкий специалист Жолт Хорняк, который на данный момент оформляет рабочую визу. На ближайшую игру 2 сентября со «Спартаком-2» команду будет выводить Анатолий Агрофенин.
Константин Емельянов воспитанник владивостокского футбола. В 1987-1988 годах играл за «Луч». В 1989 году выступал за хабаровский «СКА», но затем вернулся во Владивосток, где играл до 1996 года, в том числе и в высшей лиге. Емельянов работал в тренерском штабе «Луча-Энергии» на разных должностях начиная с 2005 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.08.2017 Тренерский штаб «Луча-Энергии» возглавит словацкий специалист Жолт Хорняк
-
12.06.2017 Александр Тихоновецкий станет "скрытым" главным тренером "Луча-Энергии"
-
09.05.2017 Александр Ушахин назначен и.о. главного тренера «Луча-Энергии»
-
02.03.2017 «Жалко, что так заканчивается эпопея «Луча-Энергии»: главный тренер команды о финансовом кризисе клуба
-
02.03.2017 «Вести FM. Владивосток»: Зарплата на счета игроков и тренеров ФК «Луч-Энергия» не поступила
-
17.11.2015 Тренерский штаб "Луча-Энергии"(Владивосток) отправлен в отставку
Добавить комментарий