Обвиняемого в гибели четверых осужденных во Владивостоке будут судить за халатность

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение заместителю дежурного помощника начальника больницы дежурной части отдела безопасности федерального казенного учреждения Краевая Больница ГУФСИН России по Приморскому краю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на следствие, 30 июля 2017 года обвиняемый пустил содержащегося в медицинском учреждении гражданина, который занимался приемом и выдачей личных вещей заключенных в помещении вещевого склада. На складе этот гражданин оставил включенные в сеть бытовые приборы. Из-за аварийной работы электрооборудования произошло возгорание, в помещении поста дежурной части медучреждения сработала пожарная сигнализация.

Обвиняемый, хотя ему было известно о задымлении помещения, никому не сообщил о срабатывании пожарной сигнализации, а также не оповестил по сигналу «Тревога» личный состав и дежурную смену и при этом попытался сам устранить возгорание.

В результате бездействия обвиняемого на 4 этаже терапевтического отделения от отравления углекислым газом погибли четыре пациента, которые из-за болезней не могли передвигаться без посторонней помощи.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. В рамках уголовного дела назначена экспертиза, допрашиваются свидетели, устанавливается лицо, ответственное за пожарную безопасность учреждения, допустившее использование электроприборов в помещении хранения личных вещей спецконтингента.

Расследование уголовного дела продолжается.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]