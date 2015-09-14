Новое время ГТРК "Владивосток" на телеканале "Культура"
С понедельника, 4 сентября 2017 г., меняется время выхода в эфир программ ГТРК "Владивосток" на телеканале "Культура". Теперь, каждый день по будням оно начинается в семь часов утра. В связи с этим расширяются возможности для телезрителей Приморья увидеть более полную и интересную программу, подготовленную журналистами "Вестей Приморья". Это — и интересное документальное кино, и фильмы о Приморском крае, и тематические рубрики о жителях Приморья, большие форматы интервью на тему культурной жизни нашего края. Итак, с понедельника 4 сентября, на телеканале "Культура" время вещания ГТРК Владивосток с 7 до 7.30. Не упустите начать свой день вместе с нашими интересными и познавательными программами на телеканале "Культура"!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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