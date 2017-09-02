Во Владивостоке прошли торжества в честь 72й годовщины окончания Второй Мировой войны

2 сентября в Приморье торжественно отметили важную дату в мировой истории — 72ю годовщину окончания Второй Мировой войны. Этот день обозначен в России и как день воинской славы. Он учреждён в память о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии. Тех, кто на заключительном этапе Второй мировой войны на Дальнем Востоке разгромил войска японской Квантунской армии и освободил северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Утром 2 сентября состоялись церемонии возложения цветов и венков к стеле «Владивосток – город воинской славы», к Стене памяти и Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» . Затем у памятника Морякам торгового флота во Владивостоке почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны героев. В Гайдамакском сквере Владивостока состоялось торжественное возложение венка и цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами. А в сквере Суханова во Владивостоке состоялся праздничный концерт «Мы за мир».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]