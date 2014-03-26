Взрыв водородной бомбы стал причиной "землетрясения" на юге Приморья
КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Заявление было сделано по центральным ТВ КНДР. Трансляция заявления велась южнокорейским телеканалом YTN и японским NHK.
Пхеньян утверждает, что испытания прошли успешно и что утечки радиации не произошло.
Ранее лидер КНДР сообщил, что страна создала собственную водородную бомбу, компоненты которой "на 100% произведены в стране".
"Испытание было проведено с целью изучить и подтвердить точность и надежность технологии корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов, предназначенных для установки на межконтинентальные баллистические ракеты", — подчеркивалось в заявлении.
Утром в воскресенье соседние с Северной Кореей страны сообщили о подземных толчках в районе города Кильчжу, где расположен ядерный полигон Пхунгери. Геологическая служба США (USGS) зафиксировала в КНДР толчки магнитудой 5,2 на глубине ноль километров и классифицировала произошедшее как "взрыв". Его последствия почувствовали на себе жители юга Приморского края.Как сообщают из Зарубино и Славянки, в домах качались люстры. Во Владивостоке так же было ощутимо кратковременное колебание почвы.
Япония и Южная Корея пришли к выводу, что землетрясение имело искусственное происхождение и обвинили КНДР в проведении шестого ядерного испытания. По информации метеорологического агентства Японии, толчки, вызванные испытанием водородного боезаряда, превышали по мощности толчки при прошлом ядерном испытании в десять раз. Источники в южнокорейских правительственных кругах, на которые ссылаются СМИ, сообщили, что мощность заряда могла достигать 50 килотонн.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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