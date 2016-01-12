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Результаты упрощения визового режима для свободного порта Владивосток ожидаются летом

Результаты упрощения визового режима для свободного порта Владивосток ожидаются летом

Фото: 100500 Миль

Результаты введения упрощенного визового режима для свободного порта Владивосток проявятся в полной мере в летний сезон 2018 года. Такое мнение в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал ТАСС генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Игорь Лукишин, сообщает "Вести: Приморье".

"Мы верим, что упрощенный визовый режим положительно скажется на росте въездного турпотока, в первую очередь из Китая и Японии. Вероятно, некоторый эффект можно будет увидеть уже по итогам августа-сентября, однако в полной мере результаты данного нововведения будут видны в летнем сезоне 2018 года - в период повышенного спроса на поездки во Владивосток со стороны граждан указанных (в постановлении правительства) государств", - отметил собеседник агентства.

Лукишин отметил, что доля международных пассажиров на сегодняшний день составляет 35% от общего пассажиропотока аэропорта Владивосток. "Владивосток занимает первое место среди аэропортов Дальнего Востока и Восточной Сибири по международному пассажиропотоку. В маршрутной сети аэропорта порядка 45 направлений, из которых половина международные", - отметил гендиректор авиапредприятия.

Только в Китай из Владивостока на регулярной основе выполняется до 10 рейсов, а частота полетов в Республику Корея в среднем составляет 5 вылетов ежедневно. "Все это связано с ростом привлекательности Владивостока и Приморья для туристов из стран Восточной Азии и повышенным интересом со стороны как российских, так и иностранных авиакомпаний к развитию международных авиаперевозок в/из Владивостока", - подчеркнул Лукишин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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