Путешественник из Владивостока в одиночку поднялся на гору Аник

Путешественник из Владивостока с 23 августа по 1 сентября в одиночку прошел 180 км тайги и поднялся на гору Аник. Это самая высокая гора в Приморье — высота — 1933 метра над уровнем моря. Гора Аник является частью Сихотэ-Алиньского хребта, находится на границе Пожарского района с Хабаровским краем.

Для туристов гора Аник весьма интересна, но редко посещается людьми, потому что значительно удалена от автодорог, вокруг пересеченный рельеф с густыми елово-пихтовыми лесами. Также играет свою рольи не так далеко расположенный популярный у туристов двухтысячник Ко, до подножья которого сравнительно легко добраться на автомобиле.

В 1970-х годах, в 2 км от вершины Аника, на горе Болотная (1814 м) работала полевая база геологов, которые доставлялись из поселка Кавалерово на вертолете. С тех пор за прошедшие десятки лет на вершине, возможно, побывали лишь единицы.

Путешественник Дмитрий Дьяченко описал свои приключения в дневнике, который был прислан на редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77). Как пишет мужчина, он прошел 179,3 км по маршруту + 47,8 км по автодороге. На весь маршрут он затратил 8,5 суток (с 13 часов дня, 23 августа до 1 ночи + 0,5 суток на прохождение трассы).

По пути была встреча со змеей, медведем, кабаном и изюбрем. Видео встречи с медведем путешественник также прислал в редакцию.

С погодой Дмитрию не повезло — почти все время его похода шел дождь, и мужчина промок до нитки. На одном участке пути дождь шел, не переставая, путешественник признается, что эта часть пути далась очень тяжело.

За время сложного похода Дмитрий разбил три пары ботинок, одежда порвалась, «будто зверь погрыз», несколько раз он очень сильно замерзал в сырости тайги, но все же дистанцию прошел, покорил вершину Аник и благополучно вернулся домой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]